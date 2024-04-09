سقوط عصابة تسرق الهواتف المحمولة من المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين وسلاح أبيض حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ولا يحملا ثمة تراخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك وإعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".

كما أسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر القفل بإستخدام دراجة نارية مركبة "توك توك" واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية".

وتمكنت الجهود من ضبط عاطل وميكانيكى "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ومُبلغ بسرقتها"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت الجهود في ضبط شخصين، لقيامهما بسرقة (5 أجهزة تنفس أوكسجين - جهاز لاب توب - مبلغ مالى) من داخل شركة أجهزة طبية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الكالون"، وأقرا بتصرفهما فى (جهاز لاب توب – جهاز تنفس) بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقابل مبلغ مالى وتم ضبطه.

وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلع المالى المسروق – 3 هاتف محمول - سماعة إبر بودز) بمحل سكنها.