كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 9-4-2024، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.66جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بداية من اليوم الثلاثاء 9 أبريل حتى يوم الأحد 14أبريل، وسيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.66 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.67 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.65 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.