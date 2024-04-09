سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-4-2024 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-4-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 47.53 للشراء، 47.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.53 للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

وتبدأ البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، اليوم الثلاثاء إجازة تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.56 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.