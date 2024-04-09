اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:36 م
رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المطران جورج شيحان

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هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، رئيس أساقفتها،، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، كلل الله مسيرتكم بكل النجاح والخير لنهضة وطننا مصر، وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم.كما نرسل تهنئتنا لكل المسؤولين السياسيين والعسكريين وكذلك جميع أخوتنا المسلمين شركاء الوطن في  أرض مصر المحروسة، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام".

كما قام المطران شيحان بزيارة لمشيخة الأزهر للتهنئة بالعيد، والتقى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وكذلك فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. 







الكنيسه المارونيه

الرئيس السيسى

عيد الفطر المبارك




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