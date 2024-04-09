اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

ديفيد كاميرون يزور ترامب فى فلوريدا.. وتليجراف: لا خطط لمقابلة بايدن

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:20 م
ديفيد كاميرون يزور ترامب فى فلوريدا.. وتليجراف: لا خطط لمقابلة بايدن ديفيد كاميرون وترامب
كتبت : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا محادثات مع دونالد ترامب في فلوريدا وسط مسعى لتعزيز الدعم لأوكرانيا وتقديم حزمة جديدة من المساعدات المعلقة فى الكونجرس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: قبل زيارته لواشنطن، يلتقي وزير الخارجية بالرئيس السابق ترامب في فلوريدا، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يجتمع الوزراء مع مرشحي المعارضة خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي السابق للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى في انتخابات نوفمبر، كجزء من مشاركتهم الدولية الروتينية.

وفقا لصحيفة التليجراف، تناولت مناقشة كاميرون مع المرشح الرئاسي الجمهوري التي يعتقد أنها أول لقاء من نوعه بين وزير بريطاني كبير مع ترامب منذ ترك منصبه، أوكرانيا والحرب في غزة ومستقبل الناتو.

وفي زيارته لواشنطن، سيحذر كاميرون من أن نجاح كييف في هزيمة روسيا أمر حيوي للأمن الأمريكي والأوروبي، كما يحث المشرعين في جميع أنحاء البلاد على الموافقة على تقديم المزيد من المساعدات العاجلة للبلاد.

وسيجري محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ويأمل أن يلتقي برئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي يمنع زملاؤه التصويت على قانون إضافى 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا ومن غير المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية إن كاميرون سيطالب بمنح أوكرانيا الموارد اللازمة للمضي قدماً في الهجوم في عام 2025 وسيحث زعماء الكونجرس على تغيير الخطاب بشأن دعم كييف.

وقال كاميرون قبل رحلته: إن نجاح أوكرانيا وفشل فلاديمير بوتين أمران حيويان بالنسبة للأمن الامريكي والأوروبى.. سيظهر هذا أن الحدود مهمة، وأن العدوان لا يجدي نفعاً، وأن دولاً مثل أوكرانيا حرة في اختيار مستقبلها وأضاف ان البديل لن يؤدي إلا إلى تشجيع بوتين على بذل المزيد من المحاولات لإعادة رسم الحدود الأوروبية بالقوة.







بايدن

ترامب

أوكرانيا

حرب غزة

الناتو

بوتين

الانتخابات الامريكية 2024

ديفيد كاميرون

وزير خارجية بريطانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة