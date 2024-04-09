خليك نشيط في العيد واتبع هذه النصائح الصحية

كتبت فاطمة ياسر

التجمع الأسري، والحفاظ على القيم والعادات وصلة الرحم خلال الأعياد تعد من الحيل النفسية الجيدة، وخلال أوقات العيد من الطبيعي أن يتجاهل الناس روتين اللياقة البدنية والإفراط في تناول الطعام، ما قد يكون له تأثير ضار على صحتهم.

وعلى وجه الخصوص، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، توخي الحذر عندما يتعلق الأمر بتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وانخفاض مستويات النشاط، وفدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. أبرز النصائح، ومنها:

- أضف الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي

غالبية الأطعمة التي نتناولها خلال هذا الموسم غالبًا ما تكون مقلية ودهنية وعالية السعرات الحرارية. إنها فكرة جيدة أن تشمل المزيد من الفواكه والخضروات، مثل السبانخ والطماطم والبطيخ. فهي منخفضة الدهون وغنية بالمواد المغذية والمعادن والألياف.

- لا تتخطي التمرين

التمرين ضروري إذا كنت ترغب في الحفاظ على طاقتك وتطوير نظام مناعة أقوى. يمكن أن يؤثر تناول الطعام الثقيل في المهرجانات وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل على جسمك. التمارين الرياضية تحافظ على لياقتك البدنية، وتعزز الدورة الدموية، وتزيل السموم من الجسم.

- تناول الطعام بوعي

غالبًا ما يفرط معظم الأفراد في تناول الطعام أثناء الاحتفالات. قد يكون من الصعب أيضًا الامتناع تمامًا عن تناول الحلويات والأطعمة المالحة أثناء لقاءات الأصدقاء والعائلة. تناول كميات أقل من الوجبات المقلية والحارة وراقب مقدار ما تأكله.

- تناول الحلويات الصحية

نحن جميعًا نحب تناول الحلويات، والمهرجانات ما هي إلا ذريعة للحصول على المزيد منها. بينما تحب تناول سيفايانك المفضل خلال العيد، حاول التحكم في حصصك. يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول الفاكهة أو التمر أو الفواكه المجففة أو الأنجير لإرضاء ذوقك.

- تناول وجبة خفيفة صحية قبل الخروج

حاول تناول وجبة عشاء صغيرة أو وجبة خفيفة صحية في المنزل قبل الذهاب إلى حفلة أحد الأصدقاء أو غداء أحد الأقارب. وهذا يضمن عدم الإفراط في تناول الطعام لأنك لن تشعر بالجوع.

- تناول طعام صحي

شجع عادات الأكل الصحية من خلال تنظيم طعام صحي. اطلب من الضيوف إحضار أطباق مغذية مثل السلطات واللحوم المشوية والفواكه الطازجة. وهذا يضمن توفر خيارات صحية وسط الأطعمة الغنية والممتعة المرتبطة عادة بالعيد.

- حافظ على رطوبة جسمك

مع فرحة العيد، من السهل أن تنسى شرب كمية كافية من الماء. تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك طوال اليوم من خلال الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك. اختر الماء بدلاً من المشروبات السكرية للحفاظ على الصحة العامة.