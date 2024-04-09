حكايات عروس البحر.. الأزاريطة بالإسكندرية استخدمت للعزل من الكوليرا.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر حى الأزاريطة بالإسكندرية من الأحياء الشهيرة والقديمة التى لها تاريخ وأصول تمتد إلى آلاف السنين فهو عاصر عدد من الأزمنة المختلفة التى شهدتها الإسكندرية، ولد وعاش في المنطقة مشاهير، وفى حكايات عروس البحر خلال شهر رمضان المبارك، نسرد لكم فى الحلقة الخامسة حكاية منطقة الأزاريطة بالإسكندرية وتفاصيل تأسيسها ومحطات فى تاريخها هامة.

سبب التسمية

هناك العديد من الأقاويل حول سبب تسمية منطقة الأزاريطة خاصة أن سكنها عدد كبير من الجاليات الأجنبية وكل شخص كان ينطقها بطريقة مختلفة حسب لغته ولكنته فى الحديث .

في السياق، قال الدكتور إسلام عاصم نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن هناك تفسيرين حول سبب التسمية الأول هو تم تسميتها على اسم راهبة وهى Mather reta وهى راهبة كان لها معجزات فى الشفاء وأهل الإسكندرية قديما كانوا ينطقوها مزر ريتا، موضحًا أن هذا التفسير ضعيف ولم يورد وجود راهبة كانت تعيش فى هذا المكان فى أى فترة ومن الصعب أن يكون هذا سبب التسمية .

وأضاف لليوم السابع، أن هناك سبب ويُعد الأقوى لتسمية منطقة الأزاريطة وهو أنه فى عهد محمد على انتشرت الأوبئة التى جاءت من الهند وأوروبا تحديدًا وظهر مرض الكوليرا، وأراد محمد على أن يحصر مرض الكوليرا بعد ما أحدث تنمية فى مصر واستطاع أن يعيدها مركزا للتجارة العالمية، وانتشار المرض يعيق التنمية والنهضة التى أحدثها فى مصر وخوف أوروبا أن تستورد أى منتج قادم من الشرق، لذلك اجتمع مع قناصل الدول الأوروبية بالإسكندرية وقرر تأسيس حجر صحى بالمنطقة ليضمن أن المراكب ليتأكد أن كل البضائع خالية من الكوليرا وأية أوبئة، لذلك أسس "الكارانتين" وهو الحجر الصحى، وهى كلمة تعبر عن 40 يوما تم تحديدها لمعرفة صحة وجود أو حمل المرض داخل العزل الصحى.

وأوضح "عاصم" أن المنطقة التى تم تحديدها لإقامة عزل صحى هى حاليا أرض كوتة ومكتبة الإسكندرية ومستشفى الشاطبى للولادة، وكانت تستخدم المنطقة بالكامل للحجر الصحى، مشيرًا إلى أنه كان من المتعارف عليه فى اللغات الأجنبية أن الحجر الصحى يسمى "لازاريتو" وهى جزيرة إيطالية كانت تستخدم لعزل المواطنين الموبوئين وحاملي مرض "البَرَص" وذلك فى القرن الخامس عشر والسادس عشر، وأطلق بعد ذلك على أى مكان يستخدم كحجر صحى "لازاريتو" وتم تعريبها بعد ذلك إلى الأزاريطة.

الأزاريطة فى عهد البطالمة

قبل تسميتها إلى الأزاريطة سميت “البركيون” فى عهد البطالمة وضمت مجمع الموسيون إلى أن تم حرق المنطقة بالكامل على يد الإمبراطور أورليان، وشهدت عملية انتحار الملكة كيلوباترا بعد هزيمتها في موقعة أكتيوم البحرية ومقتل حبيبها أنطونيو.

شخصيات هامة عاشت بالأزاريطة

عاش وولد فى منطقة الأزاريطة شخصيات أصبحت هامة ومؤثرة فى المجتمع وكأنها أرض تنبت كل ما هو هام، حيث شهد حي الأزاريطة أحداثاً تاريخية جمة فقد سكنه أفلاطون الفيلسوف، وأرشميدس عالم الطبيعة والرياضيات الشهير، كما نشأت فيه القديسة هيباتا وولد فيه المخرج الكبير الشهير يوسف شاهين ودفن فى مقابر الشاطبى بحوار حى الازاريطة مسقط رأسه.

كما ولد فى حى الأزاريطة الفنان العالمى اليونانى ديمس روسس عام 1946 وعاش فيها لسنوات طويلة وتعلق بالإسكندرية وقبل وفاته جاء خصيصا لحى الازاريطة والتقط الصور التذكارية فى المنطقة والمكان الذى عاش فيه.

حدود الأزاريطة

تقع الأزاريطة بجوار مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وبجواره مسرح كوتة القديم أحد أهم المسارح السكندرية القديمة، وبداخل حي الأزاريطة يقع شارع سوتر المسمى بهذا الاسم نسبة للقلب بطليموس الأول حاكم مصر بعد الإسكندر الأكبر وينتهي حي الأزاريطة بمسجد القائد إبراهيم.

وعاش فى الأزاريطة جنسيات مختلفة خاصة اليونانيين الذين عاشوا وترعرعوا فى حى الأزاريطة لسنوات طويلة وعمل معظمهم فى البقالة، كما يوجد حاليا القنصلية اليونانية والتى توجد فى مبناها الأثرى والتاريخى حتى عصرنا هذا .

الأزاريطة فى رمضان

يقول شاهين عياش، أحد مواطني حى الأزاريطة، إن المنطقة من أقدم المناطق بالإسكندرية وشهدت وجود يونانيين منذ زمن طويل وكان لهم أملاك عديدة فى المنطقة عمل معظمهم فى البقالة والمنتجات الغذائية وصناعة الحلويات.

وأضاف أنه فى شهر رمضان كان يجتمع على مائدة واحدة مصريين وأجانب، وكانت فكرة إهداء الأطباق الشهية من اليونانيين الذين لديهم هذه العادة الهامة خاصة للمسلمين فى شهر رمضان والتفنن فى صناعة الأطباق والحلويات لتناولها على الإفطار.



الفنان دينسس روسس اثناء زيارته للازاريطة بالإسكندرية



النادى اليونانى قديما بالازاريطة



حى الازاريطة بالإسكندرية