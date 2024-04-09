اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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توفير سيارات لنقل سكان دمياط الجديدة لأداء صلاة العيد بساحة الحديقة المركزية

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:38 م
توفير سيارات لنقل سكان دمياط الجديدة لأداء صلاة العيد بساحة الحديقة المركزية الدكتور محمد خلف الله
دمياط معتز الشربيني

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وجه الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، دعوة لسكان المدينة لصلاة عيد الفطر المبارك بساحة الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

علي أن يتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

كما وجه جهاز دمياط الجديدة تحذير إلي سكان المدينة والوافدين إليها والمترددين علي شاطيء البلاج بعدم النزول إلي البحر لعدم توافر خدمة الانقاذ علي الشاطئ.







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عبد الفطر




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