توزيع 25 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة غذائية ضمن جهود التحالف الوطنى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بسوهاج، أنه بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، انتهت الجمعية من توزيع 25 ألف كيلو لحوم و10 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

ومن جانبه، أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة سوهاج بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة، موضحًا أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة سوهاج وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

ويذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.