تكليف إسلام أبوالمجد بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور إسلام حمزة أبوالمجد الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، للقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

جدير بالذكر أن الدكتور إسلام أبوالمجد شغل العديد من المناصب ومنها، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومستشار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتكنولوجيا الفضاء والشئون الإفريقية، وعضوية اللجان الدولية والمحلية، وتولى منصب رئيس اللجنة العليا لوضع برنامج الفضاء الوطني بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البُعد والبيئة، وعمل كرئيس مجموعة عمل لمُتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية.