اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على السعرات الحرارية للكعك والبسكويت قبل تناول حلوى العيد

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 06:00 م
تعرف على السعرات الحرارية للكعك والبسكويت قبل تناول حلوى العيد كحك العيد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة الصحة، من الإفراط فى تناول الطعام بعد فترة من الصيام، خلال أيام عيد الفطر، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمى، بما يشمل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم وتشنجات المعدة، كما أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية  مثل الكعك، والبسكويت يؤدى إلى زيادة الوزن.

ويستعرض هذا التقرير، السعرات الحرارية لحلويات عيد الفطر، وهى:

1- المعمول "القطعة الواحدة": 200 كالورى.
2- البيتى فور "القطعة الواحدة": 60 كالورى.
3- البسكويت "القطعة الواحدة": 60 كالورى.
4- الكعك "القطعة الواحدة": 200 كالورى.
5- الغريبة "القطعة الواحدة": 150 كالورى.

وقدم المعهد القومى للتغذية، مجموعة من النصائح الواجب اتباعها في عيد الفطر، من أهمها:

1- تناول التمر وشرب الماء قبل صلاة العيد.
2- تناول وجباتك فى وقت أقرب لوقت الإفطار والسحور.
3- احرص على تناول وجبة فطور خفيفة قبل تناول حلويات العيد.
4- تجنب الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد.
5- احذر من تناول القهوة والشاى والتدخين على معدة خاوية.
6- ينبغي  تقليل حجم الوجبات لتجنب الاضطرابات في الجهاز الهضمي.
7- لتجنب عسر الهضم، يُفضل تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والحلويات.
8- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة.
9- الحرص على شرب  من 8 ل 10 أكواب من الماء. 
10- مارس رياضة المشي  لمده لا تقل عن 30 دقيقة.







عيد الفطر

السعرات الحرارية لكعك العيد

كحك العيد

البسكويت

البيتى فور

اليوم السابع بلس

حلوى العيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة