تايوان: الاستعانة بصور ثلاثية الأبعاد فى جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال

أ ش أ

بدأت فرق الإنقاذ التايوانية والتركية في تايوان الاستعانة بصور ثلاثية الأبعاد في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق الجزيرة الأربعاء الماضي، وبلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الاثنين أن الصور تم التقاتها بواسطة طائرات بدون طيار.

من جانبه، قال قائد الفريق التركي "إنهم تمكنوا من الحصول على صور في بيئة صعبة من شأنها أن تساعد في عمليات الإنقاذ"، مؤكدا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة شعب تايوان.

وأفادت السلطات التايوانية بأنه تم التأكد من وفاة 13 شخصًا وما زال ستة آخرون في عداد المفقودين.