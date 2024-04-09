بولندا: حزب القانون والعدالة يحصد أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات المحلية

وارسو (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فى بولندا أن حزب القانون والعدالة حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين فى الانتخابات المحلية التى شهدتها البلاد يوم الأحد الماضى .

وذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن حزب القانون والعدالة حصل على 34.27 في المائة من أصوات الناخين، بينما جاء التحالف المدني الليبرالي في المركز الثاني بعد حصوله على 30.59 في المائة.

واحتلت مجموعة الطريق الثالث التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهي شريك صغير في الائتلاف الحكومي، المركز الثالث بنسبة 14.25 في المائة، بينما جاءت مجموعة الكونفدرالية اليمينية المتطرفة المعارضة في المركز الرابع بنسبة 7.23 بالمائة، وجاء حزب اليسار، وهو عضو آخر في الائتلاف الحاكم، في المركز الخامس، حيث حصل على 6.32 فى المائة.