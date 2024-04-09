انتشال جثة طفل ضمن ضحايا معدية بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، جثة طفل، ضمن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً غرقًا إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا ببني سويف، من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص غرقًا، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة طفل ويدعي «يوسف.ح.ه» 9 سنوات، وتم نقله بسيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.