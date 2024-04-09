اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتشال الجثة الرابعة ضمن ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 10:07 ص
انتشال الجثة الرابعة ضمن ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية ببنى سويف جانب من الحادث
بنى سويف هانى فتحى

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري فى بنى سويف، منذ قليل، جثة فتاة، ضمن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعاً غرقًا إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، ليرتفع أعداد من تم انتشالهم حتى الآن 4 جثث، فيما تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن الجثة الأخيرة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من الانتقال لموقع البلاغ، وتمكنت من إنتشال الجثة الرابعة لفتاة تدعى عائشة  حسن 25 سنة، وجاري نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 







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