اليمن وهولندا يبحثان سبل تعزيز ودعم المشروعات والبرامج التنموية

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بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركانى مع السفيرة الهولندية لدى اليمن جاميت سيبين سبل التعاون المشترك وتعزيز ودعم المشروعات والبرامج التنموية خاصة بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة والجوانب الإنسانية والإغاثية.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأنت" - آلية تنفيذ برامج الدعم المقدمة من الجانب الهولندي بشكل مباشر حتى يصل الدعم إلى الأسر المحتاجة.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني الحرص على إحلال السلام في اليمن وأن يصب في مصلحة اليمنيين ويساهم في إيقاف الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز ووقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

من جانبها، أشارت السفيرة الهولندية إلى تميز العلاقات الثنائية وبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقة التاريخية بين البلدين، منوهة بأن أولويات الدعم الهولندي في الفترة المقبلة في اليمن سيتجه نحو الدعم في المجالات التنموية وبرامج تعزيز وتحسين ذلك.