اليوم السابع
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المجرم الصغير.. قصة طفل أُتهم في عدة جرائم وتوفي في حبسه الانفرادي

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 09:00 ص
المجرم الصغير.. قصة طفل أُتهم في عدة جرائم وتوفي في حبسه الانفرادي ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات يقدمها لقرائه في شهر رمضان الكريم بعنوان "المجرم الصغير"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي ارتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة جيسي بوميروي 29 نوفمبر 1859 _ 29 سبتمبر 1932، وولد جيسي في نوفمبر 1959 في شارلستون بولاية ماساتشوستس وهو اصغر شخص ادين بتهمة القتل من الدرجة الاولى ، كانت تصرفات جسيي قاسية ضد الاطفال الاخرين عندما كان عمره 11 عاماً، حيث انه اخذ 7 اطفال وعذبهم بإستخدام السكاكين وتم القبض عليه وإرساله الى مدرسة الاصلاح حيث كان من المفترض ان يبقى فيها حتى يصبح عمره 21 عاماً لكن افرج عنه بعد عام ونصف لحسن السلوك وبعد ثلاث سنوات تغير جيسي من سيء الى أسوأ فقد قتل فتاة تبلغ من العمر 10 عاماً وإتهم ايضاً في جريمة قتل صبي يبلغ من العمر اربع سنوات الذي وجدت جثته مشوهة ، حكم على جيسي بالسجن مدى الحياة وقضاها في حبس إنفرادي وتوفي لاسباب طبيعية عن عمر يناهز 72 عاماً.






المجرم الصغير

مجرم صغير

طفل مجرم

جريمة طفل




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