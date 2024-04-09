الكرملين: التدهور الحالي لنظام الأمن فى أوروبا يتطلب حوارا بمجال الاستقرار الاستراتيجي

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن التدهور الحالي لنظام الأمن في أوروبا يتطلب حوارا في مجال الاستقرار الاستراتيجي.. مشيراً إلى أن هذا الحوار غائب حاليا مع أوروبا ليس بسبب بلاده.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن التدهور العام للنظام الأمني في أوروبا يتطلب حواراً مشتركاً لتطوير أنظمة جديدة ونظرة عالمية مشتركة جديدة في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي.

وتابع أنه من المؤسف أن هذا الحوار غائب الآن، وليس بسبب خطأ روسيا، مشيرا إلى أن معاهدة القوات التقليدية في أوروبا فقدت قدرتها على الاستمرار إلى حد كبير بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة والوضع الاستراتيجي.

وردًا على سؤال حول تعليق تركيا مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، قال لقد فقدت معاهدة القوات التقليدية في أوروبا بشكل عام صلاحيتها إلى حد كبير بسبب تغير الظروف الجيوسياسية والوضع الاستراتيجي، مشددا على أن الوضع يتغير.