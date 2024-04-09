القبض على سائق لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقتها بدمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمدينة دمنهور، وبالفحص تبين قيام سائق بقتلها خنقا بسبب خلافات بينهما وسرقة هاتفها المحمول وشاشة تليفزيون من داخل شقتها.

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت جريمة قتل بشعة إثر قيام مجهولين بقتل ربة منزل داخل شقتها وسرقة هاتفها المحمول وعدد من محتويات منزلها.

وتبين وجود جثمان "ع ع ف" 49 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها داخل شقتها، وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات بالوجه والأنف، وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ن. ع" 57 سنة سائق ومقيم مركز دمنهور، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة واستولى على الهاتف المحمول وبعض محتويات منزلها.