القابضة للمياه تقرر إلغاء الإجازات فى عيد الفطر وإعلان حالة الطوارئ فى مختلف المحافظات

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات داخل الشركة القابضة ، لمتابعة والتنسيق مع غرف العمليات المشكلة داخل شركات المياه، لمتابعة جاهزية الشركات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، لـ "اليوم السابع" أنه تم رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال عيد الفطر وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، موضحا أنه تم إلغاء كافة الإجازات وإعلان حالة الطوارئ.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى و متابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

فيما ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - في بيان لها- المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، والاستخدام الرشيد وعدم الإسراف، ووجهت العديد من النصائح عن كيفية الحفاظ على المياه وصيانة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية عبر صفحتها على موقع الفيسبوك كل نقطة بتفرق.