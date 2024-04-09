الصحة العالمية: الإبلاغ عن حالة مؤكدة بعدوى فيروس أنفلونزا الطيور بأمريكا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم الثلاثاء إنه تم إخطارها بشأن حالة مؤكدة مختبريا للعدوى بفيروس أنفلونزا الطيور ( اتش 5 ان 1) وذلك فى 1 أبريل 2024 من قبل مركز الاتصال الوطنى المعنى باللوائح الصحية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المنظمة إلى أن الأعراض ظهرت على المريض في 27 مارس وكان لديه تاريخ من التعرض لماشية يفترض أنها مصابة بالفيروس .



ولفتت المنظمة إلى أن هذه هى أول إصابة بشرية بالفيروس مكتسبة من الاتصال مع الماشية المصابة وثانى حالة إصابة بشرية بفيروس ( اتش 5 ان 1 ) يتم اكتشافها فى أمريكا.



ونوهت إلى أنه لم يتم تحديد أى حالات اضافية مرتبطة بالعدوى البشرية بهذه الأنفلونزا، مضيفة أنه بما أن الفيروس لم يكتسب طفرات تسهل انتقاله بين البشر ولهذا واستنادا إلى المعلومات المتاحة فان المنظمة تقدر المخاطر على الصحة العامة التي يشكلها هذا الفيروس على عامة السكان بأنها منخفضة وبالنسبة للأشخاص المعرضين مهنيا فإن خطر الاصابة بالعدوى يعتبر منخفضا الى معتدل .

