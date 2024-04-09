السيطرة على حريق ورشة خراطة فى أسيوط دون خسائر بشرية.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، من السيطرة على حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل ورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق بورشة خراطة، بشارع سعد زغلول بجوار السجل المدني، بموقف الشادر بحي غرب محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وأسفر عن احتراق محتويات الورشة بالكامل.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.



الحريق فى الورشة



الحريق