اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يدعو لاقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 02:44 م
الرئيس الفلسطينى يدعو لاقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إلى اقتصار فعاليات عيد الفطر على الشعائر الدينية فقط، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطينى جراء استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال في غزة، وكذلك العدوان في الضفة الغربية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الشعب الفلسطينى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء للجرحى، والفرج القريب للأسرى، داعيا أن يأتي العيد القادم وقد تحقق ما يصبو إليه شعبنا من حرية واستقلال، وتجسيد إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين.







فلسطين

غزة

عيد الفطر

الاحتلال الاسرائيلى

القدس




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