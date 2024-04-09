الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره التونسى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.
الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره التونسى التهنئة بحلول عيد الفطر المباركالثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:28 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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