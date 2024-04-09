اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره التونسى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:28 م
الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره التونسى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.







السيسي

الرئيس السيسي

عيد الفطر المبارك

تونس

رئيس تونس

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