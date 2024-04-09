الرئيس السيسى يتبادل مع نظيره التونسى التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.