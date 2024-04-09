الجيش الأمريكى يعلن تدمير أنظمة للدفاع الجوى والطائرات المسيرة للحوثيين باليمن

أ ش أ

أعلن الجيش الأمريكي تدمير أنظمة للدفاع الجوي وللطائرات المسيرة تابعة لقوات الحوثيين، وذلك دون تسجيل إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأمريكية وسفن التحالف.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة أكس، اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت منظومة دفاع جوي وصاروخين جاهزين للإطلاق ومحطة تحكم أرضية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ومنظومة للطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون.

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.