التعاملات النقدية مع الاتحاد الأوروبي تتراجع لـ47.5 مليار دولار عام 2022/2023

كتب مدحت عادل

حققت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبي "EU" -مصر ليست عضو بها- تراجعا ملحوظا عام 2022/2023 لتصل إلى 47.5 مليار دولار، مقابل 53,8 مليار دولار في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 11.6%، وذلك بالتزامن مع انخفاض عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 5.1 مليار دولار عام 2022/2023 مقابل 14.0 مليار دولار في العام السابق.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان قيمة التعاملات النقديـة في المقابل "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا "مصر عضو بها" ارتفعت بنسبة ارتفاع بلغت 25.9% لتصل إلى 3.80 مليار دولار، مقابل 3.01 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل إلى 1.73 مليار دولار عام 2022/2023.



وقدرت النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي لعام 2022/2023" إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل إلى 121.9 مليار دولار امريكي عام 2022/2023 مقابل 160,5 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض بلغت 24.0% نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية حيث بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي 2022/2023.

بينما بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، مقابل 185,3 مليار دولار أمريكي عام 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 27.1% ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض المدفوعات على الحساب المالي (استثمارات الحافظة ) لتصل الى 7.6 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 مقابل 32.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.