التخطيط: 42 قرية تستفيد بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة

كتبت أسماء أمين

أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الجيزة تصل لـ 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%.



وأشار التقرير إلى ان مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة منها إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 6 وحدة اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مجمع خدمات زراعية، وإنشاء 16 نقطة إسعاف، وتنفيذ 37 وحدة صحية، وإنشاء 2550 فصل دراسي، بجانب تنفيذ 86 مدرسة،و 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب، 11 مجمع خدمات حكومية، 34 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 2 نقطة إطفاء، إلى جانب 44 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (95 كم)، 46 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210 كم، إنشاء كوبري ري، 7 أسواق، 8 مواقف، 42 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 121 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 2,7 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 55 مشروعا في مجال التعليم العالي منها تجهيز منشآت التعليم القائمة بجامعة القاهرة، فضلا عن تنفيذ 9 مشروعات في مجال النقل منها إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق، إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل (مرحلتين)، مشروع خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.



أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 586 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024 تبلغ 82,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 8,8% عن خطة 22/2023.