اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنك الإفريقى للتنمية يدشن مكتبه لمنطقة وسط إفريقيا فى الكاميرون الجمعة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:00 ص
البنك الإفريقى للتنمية يدشن مكتبه لمنطقة وسط إفريقيا فى الكاميرون الجمعة البنك الأفريقى للتنمية
أ ش أ

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أعلن البنك الإفريقي للتنمية تدشين مكتبه لمنطقة وسط إفريقيا في ياوندي بالكاميرون وافتتاحه الرسمى الجمعة المقبلة.

وذكر البنك - في بيان - أن حفل الافتتاح يحضره رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوتى، ترافقه نائبة رئيس مجموعة البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات مارى لور أكين أولوجباد، ممثلة رئيس مجموعة البنك، وأعضاء الحكومة الكاميرونية والدول الست الأخرى في المنطقة التي يغطيها المكتب الإقليمي.

ويعد المكتب الإقليمي لوسط إفريقيا أحد المكاتب الإقليمية الخمسة لمجموعة البنك في إفريقيا، إذ يغطي سبع دول، وهي الكاميرون، الكونغو، الجابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد.







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الجابون




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