اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تؤكد تعطيل إسرائيل لتوزيع الغذاء داخل قطاع غزة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:00 م
الأمم المتحدة تؤكد تعطيل إسرائيل لتوزيع الغذاء داخل قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل قطاع غزة؛ حيث تلوح المجاعة في الأفق، أكثر من المساعدات الإنسانية الأخرى.


وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إن عمليات توصيل المواد الغذائية التي تنسقها الأمم المتحدة، هي أكثر عرضة للعرقلة أو منع وصولها، أكثر من أي مهمة إنسانية أخرى.


وأضاف أنه في شهر مارس الماضي، توجهت القوافل الغذائية إلى الشمال، حيث يعاني 70% من السكان ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وتم رفض دخول قافلة الأمم المتحدة ثلاث مرات أكثر من أي قوافل إنسانية أخرى.







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