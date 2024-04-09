اقتصادية قناة السويس تجذب 37 مشروعا بـ894 مليون دولار فى 3 أشهر

كتب: مدحت عادل

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إسراع وتيرة جذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية في قطاعات اقتصادية مختلفة، وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تمكنت من التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، في الفترة منذ يناير حتى مارس الماضي.

وقالت الهيئة أن التعاقدات موزعة بواقع 13 مشروعاً حصلت على موافقات نهائية، بالإضافة إلى 24 مشروعاً حصلت على موافقة مبدئية، ما يمثل قفزة استثمارية جديدة تضاف لنجاحات المنطقة الاقتصادية، تحقيقًا لخطط الدولة المصرية في التنمية.

وأظهر الموقف المالي للهيئة خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024، تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 5.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنةً بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3.45 مليار جنيه، كما حققت الهيئة حتى فبراير 24 صافي أرباح بقيمة 3.74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير 23 البالغة 2.38 مليار جنيه.

وعزت الهيئة ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة للهيئة، ما يمثل نجاحًا لجهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.

وشهد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الأخير الموافقة على عددٍ من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز المشروع باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل، أما القسم الآخر من المشروع فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.