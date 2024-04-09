اعرف أنشطة المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات خلال الربع الأول لـ2024

كتبت أسماء نصار

أصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) تقريرا عن إنجازاته وانشطته خلال الربع الأول للعام الحالي 2024 في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتطوير تقنيات العمل في المعاهد والمعامل البحثية التابعة للوزارة واتباع أفضل المعايير الدولية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل ان الثلاثة أشهر الماضية من العام تضمنت عدة إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي على النحو التالي:

أهم الإنجازات المحلية:

1- تجديد إعتماد المعمل من هيئة الإعتماد الأمريكية (A2LA – American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025):للعام الثاني على التوالي طبقاً للمواصفة الدولية .

2- تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة ( ISO 45001 ، ISO 14001) .

3- دعم أقسام المعمل المختلفة من تدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات بأقسام متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، المواد الملامسة للأغذية.

4- تم زيادة وإدراج أكثر من 15 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

5- جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً حيث بدء العمل التجريبي لفرع المعمل الجديد بمحافظة الإسماعيلية وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة في مجال تحليل ملوثات الأغذية وتم اعتماده من هيئة الإعتماد الأمريكية طبقاً للمواصفة الدولية

A2LA )– American Association for Laboratory Accreditation ISO 17025):.

6- شارك المعمل في أكثر من عشر ورش عمل وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والمحاصيل التصديرية بالتعاون مع جهات مختلفة.

7- قام المعمل بتنظيم عدد 5 ورش عمل مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجمعية كروب لايف مصر وجمعية هيا وشركات تصديرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

8- حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير في مجال عمل المعمل والمشاركة في تحكيم رسالة ماجستير بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية.

9- قام المعمل من خلال مركز التدريب التابع له بتنظيم عدة برامج تدريبية لأكثر من 35 متدرب من القطاع الخاص والحكومي والجهات البحثية والجامعات المصرية في مجالات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

10- استقبل المعمل أكثر من 75 طالب من طلاب الجامعات المصرية لزيارة المعمل والإطلاع على ما يقدمه من خدمات مختلفة.

11- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

12- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية ومن أهمها الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والبطاطس والعنب.

13- أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية خلال الربع الأول لهذا العام ومن أهمها الموالح والفراولة والفول السوداني والبطاطس.