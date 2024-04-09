اعترافات لصي عدادات المياه في أطفيح: نفذنا 8 جرائم بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في أطفيح، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات في دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمسروقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.