اليوم السابع
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استعدادات عيد الفطر.. محافظ دمياط تتابع خطة الصحة لإطلاق عيادة للتأمين الطبى

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:29 م
استعدادات عيد الفطر.. محافظ دمياط تتابع خطة الصحة لإطلاق عيادة للتأمين الطبى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى السابعة مساء، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان، والإحالة إلى المستشفيات.

والجدير بالذكر، إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكل القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.







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