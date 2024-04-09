إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بقرية النجاجرة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، على إثر مشاجرة وقعت بينهم استخدم فيها الشوم والعصى بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو، استخدم فيها الشوم والعصى، لخلافات بينهما وعلى الفور، وجه مدير الأمن مأمور مركز شرطة كوم أمبو بتحرك قوة أمنية إلى موقع البلاغ والتدخل لفض المشاجرة وضبط الأطراف المتهمة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 أشخاص، هم: "حسن عبده، 30 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن، محمد مصطفى، 40 سنة، كدمات وجروح متفرقة، مصطفى أحمد، 42 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، طه أحمد، 28 سنة، سحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن أحمد، 24 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.