أوقاف المنوفية: صلاة عيد الفطر فى تمام السادسة صباحا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، على أن موعد صلاة العيد غدا، الأربعاء، سوف يكون فى تمام الساعة السادسة صباحا.

وأكد الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على انتهاء الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك غدا بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز 445ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بجميع قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.