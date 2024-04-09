أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9 أبريل.. عيار 21 بـ3200 جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيها مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2326 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

أوقية الذهب

الذهب يستمر فى موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذى يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتى قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.

التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفى الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس فى مصر.

مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والمعروف باسم مؤشر الخوف ارتفع خلال الأسبوع الماضى لأعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر، وقد اتضح هذا فى عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأسواق المالية ليزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن.قوة الذهب تأتى على الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر مارس التى جاءت أعلى من التوقعات لتشير إلى قوة قطاع العمالة خلال الربع الأول، وتعطى البنك الاحتياطى الفيدرالى دعم كبير إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.