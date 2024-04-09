أزمة المياه فى المكسيك.. أكبر التحديات فى الانتخابات الرئاسية 2024

فاطمة شوقى

وصل نقص المياه في المكسيك إلى حدود مثيرة للقلق في عام 2024، حيث يعاني 75% من أراضيها من درجة ما من الجفاف، وفقًا لبيانات اللجنة الوطنية للمياه (CONAGUA)، ولذلك فإن أزمة نقص المياه تعتبر أكبر التحديات التى تواجهها البلاد فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2 يونيو 2024.

يشير مرصد الجفاف CONAGUA إلى أن وضع شبكة وادي المكسيك يتراوح بين المعتدل والمتطرف، وهو السيناريو الذي تفاقم في الأسابيع الأخيرة: في نهاية النصف الأول من مارس 2024، كانت النسبة المئوية للمناطق التي تعاني من الجفاف من المعتدل إلى استثنائية على المستوى الوطني 58.17%، بارتفاع 1.53% عما تم تسجيله نهاية فبراير 2024.

ومما لا شك فيه أن الانتخابات الفيدرالية المقبلة في المكسيك، والتي ستعقد في 2 يونيو 2024، يعبرها هذا السيناريو الحرج المتمثل في ندرة المياه. في الواقع، في نظام كوتزامالا، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 عامًا، تم إنشاء ، يوم الصفر، هذا الشهر: ويقدر الخبراء أنه في 26 يونيو سيتم استنفاد إمدادات المياه من هذا النظام، الذي يزود المكسيك.

في الأول من مارس ، بدأت الحملات الانتخابية، ويسافر المرشحون بالفعل عبر المكسيك، لمخاطبة جمهور انتخابي يزيد عدده عن 97 مليون ناخب، والذين سيقررون مستقبل رئاسة الجمهورية والمناصب المختلفة في 30 من أصل 32 كيانًا فيدراليًا.

ومن خلال البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية إلى المعهد الوطني الانتخابي، سنحاول تحليل الاستراتيجيات والمقاربات التي يقترحها كل مرشح لمعالجة الحلول التي يقترحها في مواجهة أزمة المياه العميقة التي تؤثر على أكثر من نصف السكان.

من هم أبرز المرشحين للرئاسة؟

كلوديا شينباوم باردو، الرئيسة السابقة لحكومة مكسيكو سيتي والشخصية البارزة في حركة ، التحول الرابع، هي مرشحة التحالف بين مورينا وحزب العمال (PT) وحزب البيئة الخضراء المكسيكي (PVEM) للانتخابات، في عام 2024. بصفتها مؤسسة مورينا ومدافعة عن مبادئ هذا التحول، تم وضع شينباوم كواحدة من أكثر الشخصيات ذات الصلة بالحركة ومع إمكانية خلافة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأيضا ، خورخي ألفاريز ماينز، الذي كان يستعد في البداية لتوجيه حملة صامويل جارسيا الرئاسية، انتهى به الأمر إلى الظهور باعتباره الشخصية الرئيسية لحركة المواطنين (MC) لهذه الحملة، ونظراً للافتقار إلى خيارات قابلة للتطبيق للترشح للرئاسة عن الحزب، فسوف يواجه ألفاريز ماينز كلوديا شينباوم وزوتشيتل جالفيز في صناديق الاقتراع في الثاني من يونيو.

مقترحات لمعالجة أزمة المياه

في التحليل العام الأول، فإن جوانب مثل التركيز على الاستدامة والتحديث العاجل لتشريعات المياه هما النقطتان الأساسيتان اللتان يوجد إجماع عليهما بين القوى الرئيسية الثلاث، وخاصة في مجال إعادة استخدام المياه ومعالجتها.، وبهذا المعنى كانت هناك اقتراحات بمعالجة 100% من مياه الصرف الصحى فى البلاد، وهو هدف طموح قد ينأى بنفسه عن الاحتمالات الحقيقية، لأنه حاليًا في المكسيك، تتم معالجة 41.1% فقط من مياه الصرف الصحي.

وكجزء من هذه الاستراتيجية، سيتم إعطاء الأولوية لاستخدام المياه المعالجة لإعادة تغذية طبقات المياه الجوفية المستنفدة، على الرغم من أن هذه الخطة قد تكون معقدة للغاية. وإذا تحققت هذه الغاية فإن اقتراحاً قوياً آخر من مقترحات جالفيز سوف يدخل حيز التنفيذ، وهو توسيع وتحديث البنية الأساسية لإمدادات مياه الشرب، مع التركيز على إهدار أقل قدر ممكن من المياه، وهي القضية الملحة التي يدعم كل المرشحين أهميتها.

