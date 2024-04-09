آخر موعد للتقديم فى مسابقة وظائف الأوقاف والمستندات المطلوبة

كتبت ريهام الباشا

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فتح باب التقديم لمسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg ،

ويتم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة بداية من يوم 2 أبريل وآخر موعد للتقديم لمسابقة الوظائف علي بوابة الوظائف الحكومية هو 16 أبريل الجاري.

والمستندات المطلوبة كالتالي..

1- الصورة الشخصية.

2- الرقم القومي وجه أول سارية.

3- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

4- المؤهل الدراسي.

5- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

6- الموقف من الخدمة العسكرية.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

8- إيصال الإيداع البنكي.

وجاءت شروط الإعلان كما يلي..

1. أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون المتقدم من الذكور.

6. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشرالإعلان.

7. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان .

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

11. يجب التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومى.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

