54 عاما على مذبحة بحر البقر.. متعلقات الأطفال الشهداء تعكس بشاعة العدوان

الشرقية- فتحية الديب

يوافق اليوم الثامن من أبريل الذكرى الـ 54 لقصف طيران العدو الإسرائيلي مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية شمال محافظة الشرقية 1970، وفى الثامن من أبريل من كل عام تتجدد أحزان الشعب المصرى من بشاعة الجريمة، التى راح ضحيتها 19 تلميذًا وتلميذة وأصيب 50 آخرين، وكانت المدرسة عبارة عن دور واحد وتضم ثلاثة فصول يدرس فيها 130 طفلا تتراوح أعمارهم من 6 أعوام الى 12 عاما لم يكن فى خاطرهم انه سيكون آخر أيام يغلقون فيه كراسيهم ويستشهدون على يد عدو لا يعرف شيئا عن الإنسانية والرحمة.

وتعد قصيدة "الدرس انتهى لموا الكراريس" للشاعر صلاح جاهين، من أبرز الأعمال الفنية التى وثقت ذكرى المذبحة قامت الفنانة الراحلة " شادية" بغنائها كلمات الأغنية.

"الدرس انتهى لموا الكراريس

بالدم اللى على ورقهم سـال

فى قصـر الأمم المتــحدة

مسـابقة لرسـوم الأطـفال

ايه رأيك فى البقع الحمـرا

يا ضمير العالم يا عزيزى

دى لطفلة مصرية وسمرا

كانت من أشطر تلاميذى

دمها راسم زهرة

راسم رايـة ثورة

راسم وجه مؤامرة

راسم خلق جباره

راسم نـار

راسم عار

ع الصهيونية والاستعمار

والدنيا اللى عليهم صابرة

وساكته على فعل الأباليس

الدرس انتـهى

لموا الكراريس ..

ايه رأى رجـال الفكر الحر

فى الفكرة دى المنقوشة بالدم

من طفل فقير مولود فى المر

لكن كان حلو ضحوك الفـم

دم الطـفل الفـلاح

راسم شمس الصباح

راسم شـجرة تفاح

فى جناين الاصلاح

راسم تمساح

بألف جناح

فى دنيا مليانة بالاشباح

لكنها قلبها مرتاح

وساكتة على فعل الأباليس

الدرس انتـهى

لموا الكراريس …

ايه رأيك يا شعب يا عربى

ايه رأيك يا شعب الأحـرار

دم الأطـفال جايلك يحبى

يقول انتقموا من الاشرار

ويسيل ع الأوراق

يتهجى الأسـماء

ويطـالب الآبـاء

بالثأر للأبناء

ويرسم سيف

يهد الزيف

ويلمع لمعة شمـس الصيف

فى دنيا فيها النور بقى طيف

وساكتة على فعل الأباليس

الدرس انتهى لموا الكراريس

يذكر أنه فى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها بالإضافة إلى 11 من المدنيين وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصاً من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف، يحمل اسم المدرسة.

ومن أسماء التلاميذ الشهداء "حسن محمد السيد الشرقاوى"، و"محسن سالم عبدالجليل محمد"، و"بركات سلامة حماد"، و"إيمان الشبراوى طاهر" و"فاروق إبراهيم الدسوقى هلال"، و" محمود محمد عطية عبدالله"، و"جبر عبدالمجيد فايد نايل"، و" عوض محمد متولي الجوهري"، و" محمد احمد محرم"، و" نجاة محمد حسن خليل"، و" صلاح محمد إمام قاسم"، و" أحمد عبدالعال السيد"، و"محمد حسن محمد إمام"، و" زينب السيد إبراهيم عوض"، و"محمد السيد إبراهيم عوض" و"محمد صبرى محمد الباهي"، و"عادل جودة رياض كراوية"، و"ممدوح حسنى الصادق".



اثار قصف العدوان للمدرسة



احد التلاميذ المصابين



المدرسة اثناء العدوان



بقايا اثار القصف



دكة كان يجلس عليها التلاميذ بالمدرسة



دكة احد الشهداء



كتب التلاميذ



متعلقات التلاميذ



مدرسة بحر البقر