11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد وبورفؤاد

بورسعيد ـ محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام، ومديرى المديريات ومحمد عوض وكيل وزارة التموين ومديرى الهيئات ورؤساء الأحياء و رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، ولفيف من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه، أكد المحافظ، أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 11 ساحة لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد ، موجها التهنئة للحاضرين بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الموالي عز وجل أن يعيده علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مكلفا بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وشدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الي ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد ،موجها الأحياء وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة .