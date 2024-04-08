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يحدث خلال ساعات.. تفاصيل أول كسوف للشمس فى السنة وأماكن رؤيته فى 11 معلومة

الإثنين، 08 أبريل 2024 01:36 م
يحدث خلال ساعات.. تفاصيل أول كسوف للشمس فى السنة وأماكن رؤيته فى 11 معلومة كسوف - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية، خلال ساعات، كسوفا كليا للشمس يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل كسوف الشمس الكلى المرتقب كما يلى :

1- تشهد الكرة الأرضية كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م.

2- يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ.

3- هو أول كسوف شمس فى 2024.

4- يمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا).

5- يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية).

6-  لا يمكن رؤيته في مصر.

7- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريباً.

8- عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

9- يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

10-  يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

11- يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

 







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