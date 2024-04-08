وكيل صحة سوهاج يتفقد 5 منشأت الطبية ويحيل المقصرين للتحقيق.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور عمرو عبدالفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل والإنضباط بعدد من المنشأت الصحية . حيث تفقد خلال الزيارة مركز رعاية طفل شرق ووحدة الأطفال كريمي النسب و المجلس الطبي العام وإطمئن وكيل صحة سوهاج الي تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

كما تفقد أيضاً مكتب صحة ثاني وتلاحظ تغيب عدد من العاملين وعلي الفور تم التوجيه بإحالتهم للتحقيق وتفقد سير العمل بمستشفى الرمد حيث وجه بمتابعة الصيانة المستمرة للأجهزة بالمستشفي و رفع كفاءة العيادات بها لتقديم خدمة أفضل للمرضي .

جاءت الجولة التفقدية في إطار إستعدادات مديرية الصحة بسوهاج لإستقبال عيد الفطر المبارك و الحرص على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنشآت المحافظة الصحية و بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.



تفقد الحضور والأنصراف



تفقد المكاتب الإدارية



تفقد سير العمل بالرمد



تفقد صيدلية المستشفى



تفقد عيادة الأسنان



تفقد مستشفى الرمد