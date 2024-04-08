وزير الخارجية السوري: الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية فى بلاده لن يمر من دون رد، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة دون أن يميز بين طفل أو امرأة.

وأضاف وزير الخارجية السوري خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تقدم دعما مستمرا للاحتلال يساعد إسرائيل على مواصلة مجازرها في قطاع غزة، مضيفا أنه يجب تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية السوري المجتمع الدولي بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.