اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 02:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى إجازة طوال أيام عيد الفطر

الإثنين، 08 أبريل 2024 02:00 ص
وزارة الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى إجازة طوال أيام عيد الفطر معرض خير مزارعنا لأهالينا
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‫أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، أن معرض الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" سيبدأ فى إجازة من غد الثلاثاء وطوال أيام عيد الفطر ثم يفتح أبوابه للجمهور بعد انتهاء إجازة العيد.

أضاف صالح أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة فى تحقيق دورها الإيجابى بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال اتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذى يمارسه بعض التجار موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.


أوضح أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20‎%‎ وتصل فى بعض السلع إلى 50‎%‎ بما فى ذلك اللحوم والبيض والدواجن مشيرا إلى أن القرارت التى اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.


وقدم المعروض على مدار شهر رمضان عروضًا على جميع السلع، حيث تم طرح دجاجتين بسعر 190 جنيهًا من انتاج قطاع الانتاج بوزارة الزراعة " مبردة" وليست " مجمدة" وهى انتاج يومى من المزرعة للمواطن، والارز بسعر 27 جنيهًا وانخفض سعر اللحمة من 280 جنيهًا إلى 265، وكيلو المفروض ل 260 جنيهًا والدجاجة الواحدة من 110 جنيها إلى 100 جنيهات والبانيه من 150 ل 145 جنيها ونصف كيلو الكبد والقوانص ل 40 جنيها بدلا من 50، والمبدع الشرائح والعصافيرى ل 55 جنيهًا بدلا من 65 والبفتيك ب 135 جنيها بدلا من 150.







وزارة الزراعة

معرض وزارة الزراعة

خير مزارعنا لاهالينا

العيد



الموضوعات المتعلقة

وزارة الزراعة: إقبال المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا لشراء سلع رمضان

السبت، 09 مارس 2024 01:18 م

وزارة‫ الزراعة تطرح اللحوم البلدية بـ280 جنيها.. وتعلن زيادة عدد منافذها من 70 فى 2020 إلى 274 فى 2024 لرفع العبء عن كاهل المواطنين.. وتؤكد: توجد فروع فى مرسى علم وشلاتين تحت مظلة مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 12:00 ص

"خير مزارعنا لأهالينا".. وزارة الزراعة: إقبال كثيف على معرض الوزارة فى الدقى.. مفتوح طوال الأسبوع وعلى مدار شهر رمضان.. وزيادة المنافذ ونقاط البيع للمواطنين.. وموافقات لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية

السبت، 09 مارس 2024 03:00 م

وزير الزراعة يتفقد معرض الوزارة للسلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"

السبت، 09 مارس 2024 03:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة