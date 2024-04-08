وزارة الزراعة: معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى إجازة طوال أيام عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

‫أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، أن معرض الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" سيبدأ فى إجازة من غد الثلاثاء وطوال أيام عيد الفطر ثم يفتح أبوابه للجمهور بعد انتهاء إجازة العيد.

أضاف صالح أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة فى تحقيق دورها الإيجابى بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال اتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذى يمارسه بعض التجار موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.



أوضح أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 20‎%‎ وتصل فى بعض السلع إلى 50‎%‎ بما فى ذلك اللحوم والبيض والدواجن مشيرا إلى أن القرارت التى اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.



وقدم المعروض على مدار شهر رمضان عروضًا على جميع السلع، حيث تم طرح دجاجتين بسعر 190 جنيهًا من انتاج قطاع الانتاج بوزارة الزراعة " مبردة" وليست " مجمدة" وهى انتاج يومى من المزرعة للمواطن، والارز بسعر 27 جنيهًا وانخفض سعر اللحمة من 280 جنيهًا إلى 265، وكيلو المفروض ل 260 جنيهًا والدجاجة الواحدة من 110 جنيها إلى 100 جنيهات والبانيه من 150 ل 145 جنيها ونصف كيلو الكبد والقوانص ل 40 جنيها بدلا من 50، والمبدع الشرائح والعصافيرى ل 55 جنيهًا بدلا من 65 والبفتيك ب 135 جنيها بدلا من 150.