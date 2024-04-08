والدة أحد شهداء مذبحة مدرسة بحر البقر: العالم شاهد بشاعة العدوان مع أطفال فلسطين

الشرقية- حمدى عبد العظيم وفتحية الديب

يوافق اليوم الثامن من أبريل الذكرى الـ 54 لقصف طيران العدو الإسرائيلي مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية شمال محافظة الشرقية 1970، وفى الثامن من أبريل من كل عام تتجدد أحزان الشعب المصرى من بشاعة الجريمة، التى راح ضحيتها 19 تلميذًا وتلميذة وأصيب 50 آخرين.

"اليوم السابع" زار القرية والتقى بعدد من شهود عيان المذبحة منهم المصابين وأهالى التلاميذ الشهداء.

تحرص الحاجة "نبيلة" صاحبة ال 82 عاما على زيارة النصب التذكاري صباح يوم 8 ابريل من كل عام لقراءة الفاتحة على روح نجلها الشهيد " ممدوح حسن" واسترجعت لنا ذكرياتها مع هذا اليوم والذي أصيبت بجلطة بالقلب من بشاعة منظر وفاة نجلها وتهشيم رأسه نصفين.

وتقول : العالم أجمع شاهد الأن بشاعة العدو الإسرائيلي وارتكابه جرائم بشعة فى حق الاطفال والبراءة مع الشعب الفلسطينى،ومن قبلهم أطفالنا فى مدرسة بحر البقر، وبالرغم من بلوغها من الكبر عتيا وأصابها الوهن لكن لن تنسى ذكرى يوم قصف العدوان للمدرسة واستشهد نجلها " ممدوح" متابعة :زوجى توفى قبل المذبحة بأربعة سنوات، وترك لي 4 أطفال، ويوم المذبحة، جهزت الساندوتشات لأطفالى، لأنهم يذهبون لمدرسة بعيدة عن القرية، وقمت للقيام بأعمال الخبيز فى الصباح، و"ممدوح" قالى ياماما عايز ساندوتش أخذه المدرسة" قلت له هخبز عيش وأجهز لك ساندوتش وأبقى تعالى فى الفسحة خده.

وتابعت والدة الشهيد "ممدوح" لم يمر 20 دقيقة على مغادرة نجلى المنزل ودخوله المدرسىة ،سمعت صوت غارة قوية،أسفرت عن تهشم نوافذ المنزل،من صوت الانفجار،وخرجت مسرعة لكى أبحث عن أطفالى،وعندما شاهدتهم حضنتهم، وحمدت الله أنهم بخير،ولكنها سرعان ما تذكرت، أن "ممدوح" كان بالمدرسة، فهرعت حافية إليه وجدته جثة وأحد الأهالى يحتضنه ويضعه فى طيات ملابسه لتهشم رأسه نصفين، وأصيبت بجلطة بالقلب من هو المنظر، وفى ذكرى الذكرى من كل عام يأتى زملائه لزيارتى بالمنزل و نسترجع الذكرى الأليمة لقلوبنا.

يذكر أنه فى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها بالإضافة إلى 11 من المدنيين وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصاً من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف، يحمل اسم المدرسة.

ومن أسماء التلاميذ الشهداء "حسن محمد السيد الشرقاوى"، و"محسن سالم عبدالجليل محمد"، و"بركات سلامة حماد"، و"إيمان الشبراوى طاهر" و"فاروق إبراهيم الدسوقى هلال"، و" محمود محمد عطية عبدالله"، و"جبر عبدالمجيد فايد نايل"، و" عوض محمد متولي الجوهري"، و" محمد احمد محرم"، و" نجاة محمد حسن خليل"، و" صلاح محمد إمام قاسم"، و" أحمد عبدالعال السيد"، و"محمد حسن محمد إمام"، و" زينب السيد إبراهيم عوض"، و"محمد السيد إبراهيم عوض" و"محمد صبرى محمد الباهي"، و"عادل جودة رياض كراوية"، و"ممدوح حسنى الصادق "



اسماء شهداء مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية بالشرقية



الحاجة نبيلة والدة الشهيد ممددوح