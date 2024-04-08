نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع الترولي

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، شارع الترولى بحى السلام، حيث تابع أعمال النظافة وإعادة تخطيط وتنظيم الشارع، مشيرا إلى أنه يجرى حاليآ رصف وتوسعة الشارع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحضور رؤساء أحياء السلام أول والمرج.

ورفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، حيث شدد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وفى سياق أخر استقبل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وفد من الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، جاء الوفد برئاسة القس الدكتور عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر وعدد من رعاة وقيادات كنائس مدينة الأمل بمدينة نصر ، وتأتي الزيارة في إطار تبادل التهاني، حيث أوضح نائب محافظ القاهرة، أن الكنيسة المصرية دائما تحرص على تبادل التهاني في ظل التآخي والتلاحم الوطني بين طوائف الشعب المصري.