مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب فى غزة

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إن الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا للحرب بغزة، مشددًا على أن إفلات إسرائيل من العقاب يجعلها تتمادى في القتل.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أنه يجب وقف تصدير الأسـ ـلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جـ ـرائم الإبادة في غزة.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أنه لا مسار للسلام بالمنطقة في ظل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

