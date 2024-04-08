اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 3 من عناصر حزب الله فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:34 ص
مقتل 3 من عناصر حزب الله فى غارة إسرائيلية جنوب لبنان غارات إسرائيلية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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لقى ثلاثة عناصر من حزب الله اللبنانى حتفهم وأصيب عدد آخر فى غارة إسرائيلية فجر اليوم الاثنين على منزل مأهول فى بلدة السلطانية فى القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الغارة ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذى يقع في دائرة تجمع سكني، حيث فقدت أكثر من 10 عائلات مساكنها بسبب تضرر منازلها، بالإضافة الى تضرر البنى التحتية في مكان الغارة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من طلعاته منذ يومين، ولم يغب عن سماء الجنوب، وبخاصة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق وقرى جنوب الليطاني.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن قوات العدو استهدفت بنيران الرشاشات الثقيلة الشارع العام المتاخم للحدود قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، أغلقت أبوابها اليوم في المنطقة المجاورة لبلدتي تبنين والسلطانية.







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