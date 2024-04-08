مركز المناخ: انخفاض فى الحرارة وأمطار من اليوم وحتى عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح إنه من المتوقع بداية من اليوم الاثنين انكسار الحرارة نهاراً وليلاً، وأن كانت حول المعدل علي معظم الأنحاء، وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلاً.

أضاف فهيم أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

أوضح فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من الاثنين على الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح " ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة اخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء لكن تتركز على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء يوم عيد الفطر على مناطق شمال سيناء فقط.

أضاف فهيم أن هناك سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من "مطروح-الإسكندرية - البحيرة كفرالشيخ -دمياط "و متوسطة ورعدية أحيانآ على مناطق متفرقة من "جنوب الوجه البحرى، و خفيفة قد تكون متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف.