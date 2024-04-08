مراكز عصرية وإشهارات جديدة.. تكثيف الجهود لإنهاء المشروعات الرياضية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تبذل الدولة المصرية، جهودا مكثفة للانتهاء من كل المشروعات الرياضية الجديدة بمحافظة أسوان، وتنفيذها فى مواعيدها المقررة خاصة بالأماكن النائية والصحراوية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإنشاء وتطوير مراكز الشباب بكل مناطق محافظة أسوان، وذلك لتنمية مهارات الشباب رياضيا وذهنيا ورفع وعيهم الثقافى.

وتولي الدولة اهتماما خاصا بمراكز الشباب واستغلال الأماكن غير المستغلة، مما يساهم في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة من خلال إنشاء حمامات السباحة والملاعب، وكذلك التحول الرقمي وتقديم خدمات رقمية للمترددين على مراكز الشباب في إطار تحول الدولة نحو الرقمنة وإرثاء قواعد التطوير التكنولوجي وتقديم خدمات مجتمعية أفضل وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

في هذا الصدد، تم إشهار مركز شباب (الآمال) بوادي النقرة لينضم إلى مراكز شباب القرى التابعة لإدارة شباب نصر النوبة، ويصبح من تاريخ 5 مارس 2024 المركز رقم 39 بين مراكز شباب القرى بالإدارة حاملاً الإشهار رقم 286 لسنة 2024، ويذكر أن مركزي شباب "الآمال" و"الكرامة" ، وجاري حالياً إجراءات إشهار م.ش الكرامة، بالإضافة الي العمل في مركز شباب خريت بمركز نصر النوبة بنسبة تنفيذ 97% وضمن مبادرة حياة كريمة كذلك تطوير مركز شباب نصر النوبة، حيث تحرص الدولة المصرية، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة علي نشر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية فى كل شبر على أراضى الجمهورية.

وضمن مبادرة حياة كريمة يجري تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة بنسبة 65%، حيث يخدم المركز أهالي قرية حجازة بمركز كوم أمبو بواقع 28 ألفا و560 من المواطنين.

وفي قرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو يجري تنفيذ 2 مركز شباب، حيث يستفيد منها أكثر من 55 ألف نسمة داخل 15 تابعا تزامننا مع أكبر عملية لتطوير المنشآت الشبابية، وتنفيذ أنشطة مختلفة يستفيد منها النشء والشباب فى نجوع وقرى ومدن مصر.

وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) بقرية وادى عبادى بمركز إدفو لخدمة 24 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 31 قرية فرعية ونجع وتابع، يجري تنفيذ 2 مركز شباب بنسبة تنفيذ 97%، حيث من بين المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 157 مركز شباب، ليجنى المواطنون من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.

يأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة المصرية بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، حيث تشهد المنشآت الرياضية بأسوان طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.

من ناحية أخري، تنفذ الدولة المصرية عدة مشروعات قومية بأسوان في قطاع الرياضة منها المشروع القومى للياقة البدنية.

ومن جهتها، قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظةأسوان، بتسلم 14 مركز شباب من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم، وتم إنهاؤهم بنسبة 100%، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70%، وهناك توجيهات تنفيذية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل.



مراكز شباب أسوان (1)



مراكز شباب أسوان (2)